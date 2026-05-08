6日、福島県の磐越道でマイクロバスがガードレールなどに衝突し、北越高校の生徒など21人が死傷した事故についてです。8日朝、福島県警はバスの手配を行った会社の家宅捜索を行いました。荷物を持ち会社の中に入る福島県警の捜査員たち。＜リポート＞「午前8時すぎです。 たったいま 福島県警の捜査員が蒲原鉄道の 本社に入っていきました」6日に磐越道で発生した事故を受け、マイクロバスを手配した「蒲原鉄道