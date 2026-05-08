犬が嫌がる『スキンシップ』５選 犬は飼い主とのスキンシップに幸せを感じると言われていますが、間違ったやり方では、かえってストレスを与えてしまうことも……。ここでは、犬が嫌がるスキンシップの事例を紹介します。 1.体の先端を無遠慮に触る 基本的に、犬は体の先端を触られることは好みません。そのため、無遠慮に強引な力で鼻先（マズル）を掴んだり、しっぽを触ったりする行為は、不快に感じる犬が多いでし