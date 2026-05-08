6日に福島県の磐越道で発生した高校生ら21人死傷の事故で、マイクロバスや運転手の手配をめぐり、北越高校と蒲原鉄道の間では主張に食い違いが生じています。7日夜、北越高校で臨時保護者会も開かれ保護者からは「どちらが本当のことを言っているのか」と戸惑いの声が聞かれました。7日夜、北越高校が開いた記者会見。【北越高校 灰野 正宏 校長】「大変残念なことになってしまった。痛恨の思いでいっぱいでございます」事故が起き