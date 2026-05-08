旅の思い出を描いたり、現地で訪れた美術館の半券を挟んだり、はたまたフライトログを記したりと、旅行とノートは切っても切れない関係です。写真や動画を撮影したりとスマホの出番が多いとはいえ、手書きの良さもあなどれません！訪れた場所ごとに1冊ずつまとめる、そんな旅行好きさんもいるのでは。シンプルで飽きのこないデザインや使いやすく自由度の高さで多くのユーザーから支持されていデルフォニックスのリングノート“R