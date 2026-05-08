聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第39弾は「デザインされた」だ。――◆――◆――言葉の通り、偶然ではなく、チームとして意図的に準備したプレーを指す。試合中に生まれた攻撃や崩しに対して、「そこに狙いがあったのか」や「事前に設計されていたのか」を説明する際によく使われる。流れの中で使われる場合、たとえば相手のプレッシャーをある方向へ誘導し、