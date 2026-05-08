EXILEのTAKAHIROさんは5月8日、自身のInstagramを更新。Tシャツの袖からタトゥーが見える姿を披露しました。【写真】TAKAHIROの格好いいタトゥー姿「楽しそうなお顔が見られて嬉しい」TAKAHIROさんは「台北LOVE」とつづり、4枚の写真を投稿。台湾で過ごしたプライベートと思われる様子を披露しています。1、2枚目は赤い提灯がずらりと並ぶ美しい通りを背景にしたソロショットです。黒いキャップにサングラスを乗せたリラックススタ