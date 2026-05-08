【ユニクロ】2026春夏に大人が着たい「シャツ＆カーデ」はこの3つ！ユニクロのアイテムの中から、春夏らしい素材感やきれい色でおしゃれに着られる「シャツ＆カーディガン」を3点ピックアップしました。梅雨どきや夏のエアコンの効き過ぎで肌寒いときなど、何か羽織るものがほしいときにも重宝しそうなアイテムです。コーディネートと共にご紹介します。1. トレンドのクロシェ風の編地の「Vネックカーデ」「クロシェVネックカーデ