認知症の啓発活動に参加するくまもとオレンジ大使の任命式が行われました。くまもとオレンジ大使はこれまで認知症を患う4人が活動してきました。今回、新たに今村雅弘さん65歳と横山潮子さん79歳の2人が任命されました。 ■横山潮子さん「自分のことを考えて健康でいれたら一番いいかなと思う」2人は熊本県内での講演会やイベントなどに参加する予定だということです。