17歳の高校生が犠牲となった福島・磐越道で発生したバス事故。バス会社と高校の主張が食い違う中、イット！では運転手が行きつけだったという飲食店の店主を取材。事故の3日前、自身の免許返納について話していたことが新たにわかった。かつては高校の陸上部監督を務め「トレーニングしてきた分のことだけ出ればいいと考えてますんで、順位とか記録はその後にやはりついてくるものであると」。こう話すのは1995年、高校の陸上部監