スーパーで販売されるコメの平均価格が、およそ8か月ぶりに3700円台になりました。農林水産省が発表した今月3日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、前の週より46円値下がりし、5キロあたり3796円でした。値下がりは2週連続で、3700円台となるのは去年8月18日の週以来、およそ8か月ぶりです。農水省は、価格の下落幅は2月頃と比べ鈍化傾向にあるとした上で、「今後も価格の下がり基調は続く」との見方を示し