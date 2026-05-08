「新NISAが始まったけれど、成長投資枠まで使いこなしている人はどれくらいいるの？」と疑問に思う投資初心者は多いのではないでしょうか。年収400万円の世帯では、日々の生活費や教育費、物価高への備えを考えると、無理に枠を埋めようとすること自体が大きなストレスになりかねません。 「つみたて投資枠」でコツコツ積み立てるだけでも資産形成としては十分ですが、「成長投資枠」を正しく理解し、自分のペースで