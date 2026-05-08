【モデルプレス＝2026/05/08】私立恵比寿中学の中山莉子が、当面の間休養に専念することがわかった。5月8日、グループの公式X（旧Twitter）にて発表された。【写真】私立恵比寿中学の圧巻ライブ◆中山莉子、休養発表投稿では、中山について「本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と発表。「本人は活動への復帰を強く希望してお