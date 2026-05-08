◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）巨人・堀田賢慎投手（２４）が２番手で登板。１回２／３を１安打１奪三振で無失点に封じた。来日２勝目を狙った先発・ウィットリーが５回途中５失点で降板。なお１死満塁のピンチでマウンドに向かった。先頭・細川には中前に落ちる適時打を許すも、先制２ランを放っていたボスラーを一飛、石伊を遊ゴロに封じて何とか踏ん張った。続く６回は２三振を奪うなど３者