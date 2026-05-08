俳優の森川葵さんが自身のインスタグラムに、独特のパフォーマンスを投稿しています。 【写真を見る】【 森川葵 】「笑」ペンギンと見分けつかず独特の存在感にフォロワー「クマンナからペンギンヌに」「何回もみてまう」投稿した写真には、青空の下の公園で?気をつけ?の姿勢で並ぶ4羽のペンギンの姿が。良く見ると、3羽のペンギンと、そのそばに立つ森川さんということが分かります。 森川さんは、グレーの半袖のトッ