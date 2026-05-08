6年前、乗客乗員712人もが新型コロナウイルスに感染する大規模クラスターとなった「ダイヤモンド・プリンセス」。当時、船内に駆けつけた災害医療のスペシャリストに船という“巨大な密室”での感染封じ込めの難しさを聞きました。記者「私の後ろに見えるダイヤモンド・プリンセスは午前9時ごろ、横浜の大黒ふ頭に着岸しました」2020年、新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」。乗客乗員371