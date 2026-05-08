フィットネストレーナーでタレントの田辺莉咲子（28）が8日、自身のインスタグラムを更新し、パニック障害であることを公表した。赤いタンクトップ姿で笑顔を見せる写真を投稿し、「少しセンシティブな内容になりますが、よかったら読んでください。私は7年前、21歳の時にパニック障害になりました」と告白。「突然、電車の中で心臓がバクバクして、呼吸の仕方がわからない…頭が真っ白になる。身体が熱くて全身から汗があふれ出る