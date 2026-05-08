フォークロックバンド「たま」の元メンバーでシンガーソングライターの石川浩司（64）が8日、Xを更新。反戦への思いをつづった。SNS上では戦争への忌避感を表明する投稿に対して批判的なコメントも投げかけられる状況が続く中、石川は「『戦争反対』は左右どちらも基本同じだと思うけど、その方法が違う」と切り出し、「『敵が攻めてくるかもしれないから防衛費を増やせ』の意見も多い」と、安全保障強化のために防衛費増額を支持