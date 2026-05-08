「アトピーは少しかゆいだけ」と思っている人も少なくないかもしれません。しかし、その症状に長年苦しみ、日常生活に大きな支障を抱える人もいます。ユイザキカズヤさんがX（旧Twitter）に投稿した漫画『最重度のアトピーだった私が、人権を金で買った話』では、自身が経験した壮絶な闘病生活や、周囲に理解されない苦しみが描かれ、大きな反響を集めました。【漫画】『最重度のアトピーだった私が、人権を金で買った話』（全編を