相手からの誘いを「断りづらい」「傷つけてしまうかも」と思い、つい引き受けてしまう人は多いでしょう。漫画家・中村あいさつさんの作品『ソリチュード ひとりを愛する人が集まるバー』からの抜粋エピソード『申し訳なくて、断れない。バウンダリーを引く話』では、ひとり時間を大切にしたい人の悩みが描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約7700のいいねが寄せられました。【漫画】『申し訳なくて、断れない。