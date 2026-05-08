美しき“フレンチ・ファストバック”がさらなる進化！ ステランティスのプジョーブランドは2026年1月9日、欧州において大幅改良を施した新型「408」を発表しました。プジョーの408は、流麗なファストバックのルーフラインと、SUVライクな力強さを融合させたクロスオーバーモデルです。2022年のグローバルデビュー以降、その彫刻的で美しいスタイリングは世界中で高く評価されてきました。日本市場でも2023年に発売され、街中で