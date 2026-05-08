TUBEが、横浜スタジアムにて『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2026』を9月5日に開催する。 （関連：B'z、THE ALFEE、BUCK∞TICK、TUBE……全国ツアー開催、各地を賑わせているベテランバンドの力） TUBEは、デビュー40周年を記念した全国ホールツアー『40th Anniversary Live「TUBE LIVE AROUND 2025-2026」』を開催中。今回発表された横浜スタジアム公演は、メンバーの地元 神奈川での恒例ライブ