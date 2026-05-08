少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第16話家族を支える覚悟と力がある？【ソウスケの気持ち】【編集部コメント】そうそう！リカコさん、その調子です。リカコさんたちが心配していたのは、年上彼女と付き合うということに対して覚悟があるのかどうか。そして