名古屋の繁華街がまた少し変わります。 【写真を見る】新ランドマーク｢HAERA｣開業で名古屋･栄が変わる!? 来年2月｢名古屋PARCO南館｣が営業終了 閉館の理由は？ 「名古屋PARCO南館」が来年2月に営業終了します。東館や西館などは残るので、この閉館は攻めの姿勢の表れという見方もできます。 名古屋・栄を地図で確認してみましょう。久屋大通り沿いは今年6月にオープンする「HAERA」、「松坂屋名古屋店本館」はリニュ