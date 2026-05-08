子どもが小学校高学年や中学生になると、反抗期を迎えることもあるでしょう。親に反発してばかりでは、親としてもどう接していいのかわからなくなってしまいますね。ママスタコミュニティのあるママも、子どもが反抗期のようでこんな悩みが寄せられました。『中3の娘が、何を言っても反抗。本当に言うことをきかない。仲がいい親子がうらやましい。反抗期があったほうがいいと言われることもあるけれど、ない方が親子関係はうまく