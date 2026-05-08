きょう午後、山形県山形市の神社で、さい銭箱から現金を盗んだとして、４８歳の男が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形市春日町に住む無職の男(４８）です。 警察によりますと、男はきょう午後３時１０分ごろ、山形市十日町の神社で、さい銭箱から現金１６０円を盗んだ疑いがもたれています。 犯行を目撃した警察官が男を現行犯逮捕しました。