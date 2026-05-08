9日、10日はおおむね晴れ、過ごしやすい天気となるでしょう。 日中は薄手の長袖か半袖で過ごせる陽気となりそうですが、朝晩はまだ薄手の羽織ものがあるほうがいいでしょう。 また、現在、南部・北部に乾燥注意報が出ています。 10日まで空気は乾燥する見込みですので、火の元、火の取り扱いにご注意ください。 ▽9日(土)の天気 ▽9日(土)の気温 ▽9日(土)の紫外線情報 ▽9日(土)