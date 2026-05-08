とある馬の取材で上原佑紀厩舎を訪れると、汗をかきながら馬と向き合う助手さんへ向けた馬の扱い方の講義が開かれていた。宗像助手の手を焼いていたのは、ＮＨＫマイルＣ（１０日・東京）に出走予定のリゾートアイランド（牡３歳、美浦・上原佑）。レースは今週末に迫っているというのに、馬房では宗像さんが背を向けた瞬間に立ち上がって襲いかかる勢い。愛馬に苦戦する宗像さんに救世主が現れた。無口に繫ぐ紐を「引手