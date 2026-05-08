「広島−ヤクルト」（８日、マツダスタジアム）広島の先発・森下暢仁投手が５回８安打３失点で降板した。首位を走るヤクルトに対して、初回にいきなり失点。１死一塁から古賀に右翼への適時三塁を浴びて先制点を献上した。さらに四回には三塁手・小園の失策があった後、投手の高梨に適時打とされて追加点を与える結果となった。四回裏に坂倉が５号ソロを放ち、１点差に詰め寄るも、直後の五回にまたしても古賀に適時打とさ