新たな海のレジャーとして、魚をもりなどで突いてとる“魚突き”の人気が高まっています。ただ、この人気レジャーを巡って漁業関係者とのトラブルが多発しています。「イット！」が向かったのは、鳥取県の東に位置する岩美町。日本海に面したこの町には、県内では数少ない砂浜と岩礁が混じった海岸があり、豊富な海の幸に加えシュノーケリングなどの海のレジャーも楽しめるスポットです。この町の沖合で2025年7月、魚突きを行って