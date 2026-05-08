卓球女子シングルスでパリ五輪銅メダルの早田ひな（日本生命）が、次なる戦いに向けて決意を新たにした。世界選手権団体戦（８日、英ロンドン）の準々決勝で、日本はウクライナに３―０と快勝。３位決定戦がないため、６大会連続のメダルが確定した。この日の早田は第３試合に登場。タチアナ・ビレンコに対し、第１ゲームから試合を優位に進める。２―０の第３ゲームは力強いフォアハンドなどで得点を重ねる。最後はビレンゴ