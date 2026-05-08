【その他の画像・動画等を元記事で観る】2.5次元タレントグループ「シクフォニ」は、4月の福岡公演を皮切りに始まった2ndライブツアー『SIXFONIA 2nd Live Tour -RAGE-』のファイナル公演を5月5日（火祝）・6日（水休）の2日間にわたり、世界最大級のアリーナ・Kアリーナ横浜にて開催した。全国3都市・全6公演で実施された本ツアーは、シクフォニ史上最大規模となるツアー総動員数約5万人を記録。ファイナルの舞台となったKアリー