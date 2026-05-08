発電機の故障で欠航が続いていた「フェリー屋久島2」が修理と検査を終え、8日朝、運航を再開しました。屋久島に11日ぶりに入港しました。 （記者）「午前8時前、久しぶりの出航を前にフェリーに続々と車両が乗り込んでいく」 鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は先月28日、海水が燃料タンクに流れ込み発電機が故障したことで航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。 修理の