新型コロナウイルスが5類に移行してきょう5月8日で3年です。 県内で去年新型コロナで亡くなった人は338人と半減しましたが、インフルエンザよりも多い死者数です。 国や県によりますと、県内で新型コロナで亡くなった人は、2022年のピーク時に693人でした。 その後、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行した2023年とおととしも600人台でしたが去年は11月までに338人でした。98.5%が65歳以上の高齢者です。