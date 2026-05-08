本来の返礼品と同等の金券などを送付する意向 水迫畜産が牛肉の産地や種類を不適正に表示していた問題が発覚してまもなく2か月です。 水迫畜産がふるさと納税の返礼品として扱っていた自治体に「本来の返礼品と同等の金券などを送付する」意向を示したことが分かりました。 （鹿児島市 下鶴市長）「本来の返礼品と同等の金券、または商品を送付する意向が示された」 この問題は、水迫畜産が県外産を含んだ牛肉を「鹿児島