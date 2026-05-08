ソロ活動をスタートして今年で25周年を迎えるHYDEが、5月13日に発売されるCDアルバム『JEKYLL』初回限定盤にも収録される「SSS -HYDE Ver.」のMusic Videoを公開した。関連記事：HYDEソロ活動25周年を記念した「Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION」発売また、1月29日に発売されたニューシングル「THE ABYSS」と、5月13日に発売されるニューアルバム「JEKYLL」の連動応募MONSTERS CHANCEの賞品内容も決定、発表となっ