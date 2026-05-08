4人組ガールズグループIS:SUEが、1stアルバム『QUARTET』よりリード曲「Quartet」のMusic Videoを公開した。IS:SUEはデビュー以来、”異種なNEW HERO”の誕生を掲げ、ありのままの姿と「自分が自分らしくあること」を一貫して提示し続けてきたグループであり、着実に実力を磨きながら、その存在感を高めてきた。満を持してリリースとなる本作は、初のフルアルバムであり、IS:SUEにとって新たな幕開けを告げる作品となっている。本M