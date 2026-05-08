ドル売り優勢、米雇用統計を控えて、英地方選で労働党敗北もポンド買い＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル売りが優勢。欧州勢参入後に米10年債利回りが4.39％台から4.36％台へ低下し、NY原油も98ドル付近から94ドル付近へ軟化したことで、ドル売り圧力が強まった。ドル円は一時156.63まで下押しし、ユーロドルは1.1774付近、ポンドドルは1.3623付近へと高値を広げている。ドル売りの主導役はポンドだった。ポンド