秋田朝日放送 あさって５月１０日の「母の日」を前に、秋田市で８日、子どもたちがお母さんに歌のプレゼントを贈りました。 秋田市のにいだこども園は「母の日コンサート」を毎年開いています。会場となった秋田市のショッピングモールでは、年長の園児５９人が元気な歌声でお母さんに感謝の気持ちを届けました。 この日のために１カ月間練習を重ねてきた子どもたちの一生懸命な姿をお母さんたちは熱い視線