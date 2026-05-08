お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」りんたろー。の妻でタレントの本郷杏奈が、第２子を出産した産院での思い出ショットを披露した。本郷とりんたろー。は６日に第２子女児の誕生を報告。８日、本郷は自身のインスタグラムを更新し「沢山のお祝いコメントありがとうございます。全部読ませていただいてます」と祝福に感謝した。「今回出産した産院が最高すぎて退院したくなかった．．．。ホテルみたいに綺麗なお部屋で、エステもしてい