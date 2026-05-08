◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（８日・みずほペイペイ）ロッテ・友杉篤輝内野手（２５）が「７番・遊撃」でスタメン出場。２点ビハインドの６回無死満塁でソフトバンク先発の上沢から右前適時打を放った。チームでは３日の西武戦の７回以来、４試合３４イニングぶりの適時打となった。なおも無死満塁で代打・佐藤が右翼へ２点二塁打で逆転。さらに１死二、三塁で藤原がソフトバンク２番手のヘルナンデスから左翼へ２点打