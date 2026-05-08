女優・のんが主演した連続ドラマ「ＭＩＳＳＫＩＮＧ／ミス・キング」が、ドイツの国際映像祭「ワールド・メディア・フェスティバル２０２６」で最高賞となるグランプリを獲得したことが８日、分かった。配信したＡＢＥＭＡ、のんの公式サイトでコメントが発表された。エンターテインメント（フィクション）部門の最優秀賞も受賞しており、同部門からグランプリとなるのは２７回の歴史の中で初めてという。同作は天才棋士・彰