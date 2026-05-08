◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（８日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が反撃の９号ソロを放った。２点を追う６回。ここまで２打数無安打と完璧に抑えられていた平良の初球を振り抜き、左中間席に放り込んだ。打球速度１７４キロ、飛距離１２４メートルの豪快弾。同僚の佐藤に並ぶリーグトップの９号で、新人から４年連続２ケタ本塁打に王手をかけた。「打ったのはカットボール。甘い球は積極的に打ちにいこうと思ってい