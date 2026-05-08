吉本新喜劇の大塚澪（れい）が８日、大阪市内で自身の著書「ゾンビメンタル〜どんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法〜」（１３日発売）の発売トークイベントを行った。本書は、大塚が約２０年間で培ってきた、どんなにヘコんでもすぐに復活する「ゾンビメンタル」を手に入れるメソッドを体系化した一冊。自身の経験を生かし、自分のメンタルを守りながらポジティブに自己成長へとつなげるヒントが多数盛り込まれている。