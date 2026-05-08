実は意外と簡単に作れるカステラ！ お菓子をよく作る方でもあまり挑戦したことがない「カステラ」。なんとなく難しそうなイメージですが、実は簡単に作れるんです！ コツは、生地をしっかりと混ぜ合わせること。こうすることで、ふんわりと焼きあがります。 リピートの声多数！ 今までおうちカステラに挑戦したことがなかった人たちも、作ってみて感動！つくれぽ（みんなの作りましたフォトレポートのこと）にも、「市販のカ