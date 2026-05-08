◇ITTF世界卓球選手権 女子団体戦 準々決勝 日本3-0ウクライナ(8日、ロンドン)準々決勝のウクライナ戦に3番手で登場し、勝ち上がりを決める3勝目をつかんだ早田ひな選手が、試合後に勝利の喜びを語りました。今大会はベスト4に進出すれば銅メダル以上が確定。早田選手はこの重要な一戦での勝利に「みんなで勝ち取ったメダルだと思う」と振り返ります。続けて「目指すは金メダルなので、気持ちを切り替えて頑張りたい」と早くも次戦