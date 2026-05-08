◇プロ野球セ・リーグ阪神ーDeNA(8日、甲子園)先発マウンドにあがったDeNA・平良拳太郎投手は、6回途中で降板しました。初回から先頭の阪神・郄寺望夢選手に2塁打を浴びるなどピンチを招いた平良投手。その後も度々ヒットを浴びるも、決定打を許さぬ粘投を続けます。そんな中、打線も奮起。3回まで無安打に抑えられていた阪神・村上頌樹投手をとらえ、2点を先取しました。援護をもらった平良投手は5回に、この日初の三者凡