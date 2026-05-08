「阪神−ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）阪神が、森下翔太外野手の一発で反撃を開始した。２点を追う六回だ。先頭・森下が相手先発・平良の初球カットボールを完璧に捉えると、打球は左中間スタンドへ突き刺さった。リーグトップに並ぶ９号ソロは５日・中日戦（バンテリン）以来、２試合ぶりのアーチ。さらにこれで連続試合安打を１０に伸ばした。本人は「甘い球は積極的に打ちに行こうと思っていたので、１スイング目から仕