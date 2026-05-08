韓国の歌手・ＷＯＯＤＺがワールドツアーのドイツ公演で、ファンを対象にハイレベルなボランティアスタッフを募集し批判が起きていた事実が明らかになり、ＷＯＯＤＺの所属事務所・ＥＤＡＭエンターテインメントが謝罪したと８日、韓国メディアの東亜日報などが報じた。記事によると、同社は「現地の公演主催者とやりとりをする中で、該当事案を事前に把握することができなかった」と説明したという。問題が判明したのは現地時