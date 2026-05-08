第2子出産を発表したモデルの冨永愛（43）が8日、自身のYouTubeチャンネルで「冨永愛、YouTube始めました。そして出産しました。」と題した動画を公開。第2子は無痛分娩で「安産」だったことを明かした。冒頭で「皆さん、こんにちは、冨永愛です。YouTube始めることにしました」と少しかみながら報告。豪快に笑い、「実は復帰一発目の撮影なんです、今。なので、超かみました」と潔く認めた。また、「21年ぶりに出産いたしま