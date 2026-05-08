元メジャーリーガーのマック鈴木氏と２０１４年に結婚し、３児の母となったお笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子（５０）が７日、ブログを更新。子供たちの習い事についてつづった。子供らは「保育園、幼稚園がインターナショナルスクール」だったそうで、４月から小学校に入学した第３子「こうめちゃん」も含め、３人とも英会話のレッスンを受講。小６第１子長男・誠希千くん（１１）はこのほど、英検２級の１次試験に合